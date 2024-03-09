Сезон охоты. К чему приведет масштабное уничтожение западной техники на Украине

Озвученные представителем госдепартамента США Мэттью Миллером мечты о «сюрпризах» ВСУ разбились о реальность.
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