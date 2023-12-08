ВЦИОМ: большинство опрошенных россиян доверяют президенту России Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю составил 78,5%. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 27 ноября по 3 декабря.
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