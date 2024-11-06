Будущее человечества обсудили на Международном симпозиуме «Создавая будущее»

Перспективные технологии, будущее многополярного мира и цивилизаций обсудили участники открывающей пленарной дискуссии Международного симпозиума «Создавая будущее», которая состоялась 4 ноября на площадке Национального центра «Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии