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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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Будущее человечества обсудили на Международном симпозиуме «Создавая будущее»

Будущее человечества обсудили на Международном симпозиуме «Создавая будущее»

Перспективные технологии, будущее многополярного мира и цивилизаций обсудили участники открывающей пленарной дискуссии Международного симпозиума «Создавая будущее», которая состоялась 4 ноября на площадке Национального центра «Россия».

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