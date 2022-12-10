Славянская доктрина

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Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной - когда такая власть со мной!

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной - когда такая власть со мной!

Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис.

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