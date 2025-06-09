Исторический процесс в Бразилии: бывшему президенту страны грозят долгие годы тюрьмы

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, которому грозит длительный тюремный срок за предполагаемую попытку государственного переворота в 2022 году, сегодня предстанет перед Верховным судом для допроса на ключевом этапе исторического судебного процесса.
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