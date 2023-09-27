Госдума примет закон о расширении экспорта СПГ с северных месторождений

Госдума РФ планирует принять во II и III чтении правки к закону «Об экспорте газа», предоставляющие право на вывоз сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений на суше, расположенных севернее 67-го градуса северной широты.
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