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Госдума примет закон о расширении экспорта СПГ с северных месторождений

Госдума примет закон о расширении экспорта СПГ с северных месторождений

Госдума РФ планирует принять во II и III чтении правки к закону «Об экспорте газа», предоставляющие право на вывоз сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений на суше, расположенных севернее 67-го градуса северной широты.

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