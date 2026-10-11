В Эр-Рияде при атаке на аэропорт 11 октября пострадали 11 человек, один погиб

При новой атаке на международный аэропорт в Эр-Рияде погиб один человек, еще 11 ранены, передает Reuters со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
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