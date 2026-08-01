Жизнь после 60 в одиночестве: почему мужчины ищут сожительства, а женщины выбирают свободу? В социологии и возрастной психологии этот феномен давно стал устойчивым трендом: перешагнув 60-летний рубеж и оставшись без пары (из-за развода или потери супруга), мужчины чаще стремятся как можно быстрее найти партнершу для совместного проживания, в то время как женщины сознательно выбирают жить отдельно, даже если поддерживают гостевые отношения.
Жизнь после 60-ти в одиночестве: почему мужчины хотят жить вместе, а женщины - нет?
Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Очень даже есть спрос на мужчин, хороший мужчина всегда на вес золота! А вот баб, как раз - полным- полно, девать их некуда..
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1 м.
АМ
Алиса Майская
Если человек, (мужчина или женщина), до 60 лет не научились безопасной близости, то способы этой близости избегать, каждый придумывает сам, как и способ использовать в своих интересах партнера любого рода.
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1 м.
Майя Majesty
Тогда начинайте сначала... Хорошие мужики в 60 вряд👍ли одиноки, а хорошие женщины всегда при мужьях____( не берем случаи для обсуждения ( вдовцы и вдовы).
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1 м.
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