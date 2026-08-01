Жизнь после 60-ти в одиночестве: почему мужчины хотят жить вместе, а женщины - нет?

Жизнь после 60 в одиночестве: почему мужчины ищут сожительства, а женщины выбирают свободу? В социологии и возрастной психологии этот феномен давно стал устойчивым трендом: перешагнув 60-летний рубеж и оставшись без пары (из-за развода или потери супруга), мужчины чаще стремятся как можно быстрее найти партнершу для совместного проживания, в то время как женщины сознательно выбирают жить отдельно, даже если поддерживают гостевые отношения.