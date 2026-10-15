Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Советскому району города Рязани совместно с коллегами из подразделения по вопросам миграции выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан при проверке достоверности сведений миграционного учета.
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