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В Сети вышел новый трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel

В Сети вышел новый трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel

Премьера «Шан-Чи» в России состоится 2 сентября.Студия Marvel опубликовала новый трейлер фантастического блокбастера «Шан-Чи и легенда десяти колец», основанного на сюжете серии комиксов о мастере боевых искусств, обладающем суперспособностями.

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