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Царьград

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Сослуживцы пытались убить пленного украинца с помощью дрона

Сослуживцы пытались убить пленного украинца с помощью дрона

Сдавшийся в плен рядовой ВСУ пожаловался на суровые нравы в украинской армии.По словам военнослужащего ВСУ Александра Прокопенко, сослуживцы из ВСУ пытались убить его с помощью FPV-дрона, когда увидели, как он сдаётся в плен.

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