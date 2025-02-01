Сослуживцы пытались убить пленного украинца с помощью дрона

Сдавшийся в плен рядовой ВСУ пожаловался на суровые нравы в украинской армии.По словам военнослужащего ВСУ Александра Прокопенко, сослуживцы из ВСУ пытались убить его с помощью FPV-дрона, когда увидели, как он сдаётся в плен.