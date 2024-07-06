Предлагая Еревану сомнительные проекты, в США рассматривают Армению как полигон для опасных ядерных экспериментов Армянская АЭС следует рекомендациям и инструкциям Международного агентства по атомной энергии, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и проводят серьёзную работу в плане безопасности АЭС, заявил некоторое время назад генеральный директор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, реагируя на адресованное организации письмо из Анкары с просьбой принять меры по закрытию объекта.