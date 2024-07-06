БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Air
    Ювенальщики это -средневековое орудие инквизиции, придуманное извращенцами, англожидами-англии, сша и гейропы! Зачем ...В стране отбирают...
  • Air
    Все правильно Алекс! Нами правят жиды! В Москве, Питере, Екатеринбурге, да во всех крупных и мелких городах России ве...«Мы испытываем от...
  • татьяна кирк
    Что-то слишком много бронетехники и  войск скапливается у наших границ. А мы всё в гуманизм играем ? Форумы, ток-шоу,...МИНОБОРОНЫ БЕЛОРУ...

Армения: «мирный атом» – в эпицентре геополитических интриг

Армения: «мирный атом» – в эпицентре геополитических интриг

Предлагая Еревану сомнительные проекты, в США рассматривают Армению как полигон для опасных ядерных экспериментов Армянская АЭС следует рекомендациям и инструкциям Международного агентства по атомной энергии, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и проводят серьёзную работу в плане безопасности АЭС, заявил некоторое время назад генеральный директор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, реагируя на адресованное организации письмо из Анкары с просьбой принять меры по закрытию объекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх