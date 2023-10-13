В Госдуме заговорили о новом пособии для женщин с детьми

В Государственной думе озвучено новое предложение, сообщает PRIMРRESS. Законопроект касается введения нового вида материальной государственной помощи для женщин, вышедших на работу, когда ребенку было 1,5 года.
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