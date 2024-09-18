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В Краснодаре появился мурал, посвященный участнику СВО Юрию Сумынину

В Краснодаре появился мурал, посвященный участнику СВО Юрию Сумынину

Художник изобразил портрет казака на одном из многоэтажных домов в Пашковском микрорайоне.Мурал, посвященный погибшему заместителю атамана станичного казачьего общества "Пашковское" Юрию Сумынину, украсил  многоквартирный дом № 68 на улице Ярославского в Пашковском микрорайоне.

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