На рабочем месте в брянском СПК «Зимницкий» умер сотрудник

Как выяснилось, инцидент скрыли, и его обстоятельства стали известны только в ходе проверки.Государственная инспекция труда в Брянской области завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с работником сельскохозяйственного предприятия СПК «Зимницкий».