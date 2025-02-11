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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

На рабочем месте в брянском СПК «Зимницкий» умер сотрудник

На рабочем месте в брянском СПК «Зимницкий» умер сотрудник

Как выяснилось, инцидент скрыли, и его обстоятельства стали известны только в ходе проверки.Государственная инспекция труда в Брянской области завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с работником сельскохозяйственного предприятия СПК «Зимницкий».

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