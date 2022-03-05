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Лаутаро о 5:0 с «Салернитаной»: «Интеру» нужно было многое доказать. Впереди важный матч c «Ливерпулем»

Лаутаро Мартинес высказался о своем хет-трике в матче Серии А с «Салернитаной» (5:0). Аргентинец прервал свою безголевую серию (646 минут) и «Интера» (425).

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