ДМИТРИЙ ЛЕКУХ Вообще, конечно, восхищают танцы нашего банковского сообщества, - стоило Путину на время отъехать на ШОС.
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