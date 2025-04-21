Бомбардировщики-невидимки B-2 применяют сверхмощные GBU-57 в Йемене

Самолет B-2 Spirit сбрасывает сверхмощный боеприпас GBU-57 PenetratorВ СМИ появились первые сообщения о том, что американские бомбардировщики B-2, действующие с базы Диего-Гарсия, использовали новейшие 30 000-фунтовые авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator против подземных укреплённых объектов хуситов.
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