Около 4 тысяч зрителей посетили концерты рождественского фестиваля «Донбасс и Забайкалье. Вместе» в Чите и районах края

Кроме того музыканты и поэты выступили в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа, а также в военном клиническом госпитале в Чите.
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