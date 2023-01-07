Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас

Американский актер Эдвард Нортон в эфире шоу "В поисках своих корней" (Finding Your Roots) американского канала PBS рассказал, что еще с детства знал о родственных связях своей семьи с индейской принцессой Покахонтас, но считал это легендой.
Американский актер Эдвард Нортон в эфире шоу "В поисках своих корней" (Finding Your Roots) американского канала PBS рассказал, что еще с детства знал о родственных связях своей семьи с индейской принцессой Покахонтас, но считал это легендой.
Свежие комментарии