25.09.24==«Фактически это была пытка»: в каких условиях содержится в Австралии обвиняемая в шпионаже россиянка

Владимир Алтайцев

Мерзкая и лживая статья. Эта баба гражданка Австралии, поскольку у3же работала в МО страны. А переживать за эту гниду, бежавшую из РФ безнравственно. Это как во время ВОВ было бы переживать за предателя Власова.