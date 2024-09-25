25.09.24==«Фактически это была пытка»: в каких условиях содержится в Австралии обвиняемая в шпионаже россиянка

Сестра арестованной в Австралии россиянки рассказала об условиях заключения Россиянка Кира Королёва, обвиняемая в Австралии в шпионаже, подвергалась 15-часовым допросам и десять суток содержалась в одиночной камере с постоянно включённым ярким светом, рассказала RT сестра задержанной Мария.
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