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Петербургский дневник

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Мария Захарова прокомментировала убийство российского военкора Семена Ерёмина

Мария Захарова прокомментировала убийство российского военкора Семена Ерёмина

И потребовала реакции от профильных международных организаций Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким Семена Ерёмина, который погиб, выполняя профессиональный долг.

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