Мария Захарова прокомментировала убийство российского военкора Семена Ерёмина

И потребовала реакции от профильных международных организаций Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким Семена Ерёмина, который погиб, выполняя профессиональный долг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии