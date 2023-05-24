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Сенатор Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных Сенатор считает, что прежде чем менять действующий закон, нужно разобраться, каковы правовые последствия его применения, и, в том числе, как регионы исполняли его положения.