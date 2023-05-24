Сенатор Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных Сенатор считает, что прежде чем менять действующий закон, нужно разобраться, каковы правовые последствия его применения, и, в том числе, как регионы исполняли его положения.
Сенатор Клишас предложил проверить траты регионов на бездомных животных Сенатор считает, что прежде чем менять действующий закон, нужно разобраться, каковы правовые последствия его применения, и, в том числе, как регионы исполняли его положения.
Свежие комментарии