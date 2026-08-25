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Генменеджер «Ак Барса»: «Хэйс сам хотел приехать в КХЛ. Нас привлекло желание Кевина много играть, брать на себя ответственность и побеждать. Его цель – завоевать трофей вместе с нами»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о подписании  контракта с 34-летним нападающим Кевином Хэйсом.

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