Авербух – Валиевой: «Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей!»

«Камила Валиева — выдающаяся фигуристка и талантливейший человек, которому, я уверен, под силу пройти все тяжелейшие испытания, выпавшие на ее хрупкие девичьи плечи! Такой талант обязательно должен проявить себя! Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей! Камила, уверен, все это тебе под силу! Твои программы, бесспорно, бриллианты фигурного катания! Сил тебе, Камила, пройти все это.