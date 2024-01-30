Авербух – Валиевой: «Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей!»

«Камила Валиева — выдающаяся фигуристка и талантливейший человек, которому, я уверен, под силу пройти все тяжелейшие испытания, выпавшие на ее хрупкие девичьи плечи! Такой талант обязательно должен проявить себя! Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей! Камила, уверен, все это тебе под силу! Твои программы, бесспорно, бриллианты фигурного катания! Сил тебе, Камила, пройти все это.
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