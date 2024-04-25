В тульском ТРЦ "Макси" завершилась массовая проверка Роспотребнадзора: нарушения нашли в 22 из 26 организаций

Из 26 проверенных организаций (фудкорт, рестораны, супермаркеты и другие), работающих в торгово-развлекательном центре "Макси" на улице Пролетарской в Туле, 22 были пойманы на нарушениях и антисанитарии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.