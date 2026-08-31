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Агент: «Посредники «Зенита» говорили, что у клуба есть желание купить Батракова. Это было и этим летом, и прошлым»

Агент: «Посредники «Зенита» говорили, что у клуба есть желание купить Батракова. Это было и этим летом, и прошлым»

Владимир Кузьмичев, представитель интересов полузащитника Алексея Батракова, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Зенита» этим летом.

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