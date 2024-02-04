Леонков: ВСУ для поражения Ил-76 получили данные для Patriot через Link-16

Военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны (ПВО) Алексей Леонков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили данные для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot с помощью западной системы Link-16.
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