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Как жили и работали южноуральцы в тылу во время Великой Отечественной войны

Как жили и работали южноуральцы в тылу во время Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны Южный Урал стал важным тыловым регионом. Проект “Тыловая история”, инициированный Молодежным театром Челябинска в феврале 2025 года, посвящен жизни и работе южноуральцев в этот период.

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