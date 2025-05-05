Как жили и работали южноуральцы в тылу во время Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны Южный Урал стал важным тыловым регионом. Проект “Тыловая история”, инициированный Молодежным театром Челябинска в феврале 2025 года, посвящен жизни и работе южноуральцев в этот период.
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