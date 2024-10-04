Книжный раритет «Живописная Россия» выставили на торги за 1,2 млн руб.

5 октября аукционный дом «Литфонд» проведет в Краснодаре торги, на которые заявлены редкие издания, автографы, фотографии, исторические бумаги, произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, а также старинные предметы быта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии