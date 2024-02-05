Драма многодетной семьи: арестант заплатил 2 млн и выселил детей на улицу Елена ГалицкаяНовостройка на Тагильской улице в Москве стала свидетелем драматической ситуации, разыгравшейся с многодетной семьей, оказавшейся на улице из-за странных обстоятельств.
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