Арену "Спартака" в Лужниках должны достроить к июлю 2028 года

Реконструкция московского Дворца спорта "Лужники", на базе которого создается домашняя арена для хоккейного клуба "Спартак", продлится еще около двух лет.
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