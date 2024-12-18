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Захарова заявила о доказательствах применения боевиками ВСУ белого фосфора

Российские правоохранительные органы и Минобороны РФ располагают неопровержимыми доказательствами применения боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сентябре боеприпасов с белым фосфором, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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