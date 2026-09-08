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Царьград

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Кузбассовцы могут бесплатно проверить память за 10 минут онлайн

Кузбассовцы могут бесплатно проверить память за 10 минут онлайн

Жителям Кузбасса предлагают бесплатно оценить состояние когнитивных функций. В сентябре, объявленном месяцем борьбы с деменцией, в России проходит соответствующая акция, участие в которой не требует посещения медицинского учреждения.

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