Подразделения ВСУ активно отходят со своих позиций на линии от населенного пункта Нетайлово до Новопокровского.
ВСУ отступают во всей ДНР. Сводка СВО за 9 мая
Комментарии
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Владимир Соловьев
Что бы выжить укровермахту, ему надо отступать в плен и начать новую жизни в Украине без евронацизма. А что бы ещё больше укрепить Украину изнутри и начать новую жизнь, они просто обязаны сдать в плен живыми своё евронацистское руководство российским войскам!
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13 час.
Владислав Владислав
Отличные новости от ВС России.
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12 час.
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