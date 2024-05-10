ВСУ отступают во всей ДНР. Сводка СВО за 9 мая

Владимир Соловьев

Что бы выжить укровермахту, ему надо отступать в плен и начать новую жизни в Украине без евронацизма. А что бы ещё больше укрепить Украину изнутри и начать новую жизнь, они просто обязаны сдать в плен живыми своё евронацистское руководство российским войскам!