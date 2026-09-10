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Daily Storm

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В РАН назвали способы борьбы с колумбайнами в школах и призвали не бояться вдумчивого внедрения ИИ

В РАН назвали способы борьбы с колумбайнами в школах и призвали не бояться вдумчивого внедрения ИИ

Если человечество продолжит следовать хищнической жажде наживы и конкуренции, его ждет крах, уверен философ Вадим РозинДетей как в трясину затягивают соцсети и ИИ.

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