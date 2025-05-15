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Петербургский дневник

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Объем просроченной ипотечной задолженности в Петербурге вырос на 45 процентов за год

Объем просроченной ипотечной задолженности в Петербурге вырос на 45 процентов за год

Он достиг 5,2 миллиарда рублей По данным Центрального Банка, объем просроченной ипотечной задолженности в Санкт-Петербурге увеличился на 45% за год, с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года, и достиг 5,2 млрд рублей (против 3,6 млрд рублей годом ранее).

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