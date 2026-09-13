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Полгода без Ормуза: как возобновляемая энергетика обманывает ожидания

Полгода без Ормуза: как возобновляемая энергетика обманывает ожидания

Ормузский пролив заблокирован для судоходства уже полгода. Мир до сих пор не рухнул, цены на нефть не находятся на экстремально высоких отметках, да и вообще может показаться, что Китай, США и Европа могут жить и без поставок энергии с Ближнего Востока.

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