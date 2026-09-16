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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абаскаль о «Факеле»: «Я не тороплюсь, хочу заняться хорошим проектом. Я смотрю РПЛ и слежу за командами – это хороший клуб с отличной атмосферой»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал новость о том, что ему предложили возглавить «Факел».

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