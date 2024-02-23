Оценки FF VII Rebirth, релиз Last Epoch 1.0, Миротворец в Mortal Kombat 1, Beholder: Conductor…Sony отметила годовщину PS VR 2 анонсами игр для шлема и вестью о поддержке совместимости с ПК; журналисты расхваливают Final Fantasy VII Rebirth пуще первой части ремейка; авторы дилогии Beholder представили спин-офф Beholder: Conductor; Riot Games дала имя грядущему файтингу по League of Legends — 2XKO; источник.