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Выдача POS-кредитов в апреле 2025 года упала на 62%

Выдача POS-кредитов в апреле 2025 года упала на 62%

В апреле 2025 года количество POS-кредитов уменьшилось на 62% по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го, составив 187,16 тысячи ссуд на общую сумму 11,76 млрд рублей, сообщает «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

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