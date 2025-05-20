Выдача POS-кредитов в апреле 2025 года упала на 62%

В апреле 2025 года количество POS-кредитов уменьшилось на 62% по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го, составив 187,16 тысячи ссуд на общую сумму 11,76 млрд рублей, сообщает «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).