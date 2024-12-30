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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Пари НН» о работе Романцева советником: «Мало вовлечен в жизнь команды, хотелось бы большего»

«Я пришел в «Пари НН», а Олег Иванович Романцев уже был здесь советником Давида Валерьевича (Мелик-Гусейнов, гендиректор клуба – Спортс”).

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