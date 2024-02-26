ЦРУ окопалось на Украине еще десять лет назад. Комментарий Георгия Бовта

В материале The New York Times описывается десятилетний опыт взаимодействия ЦРУ с украинскими спецподразделениями, в частности обустройство 12 шпионских баз вдоль украино-российской границы, и разного рода помощь американской спецслужбы украинской разведке в противостоянии с Россией.