ЦРУ окопалось на Украине еще десять лет назад. Комментарий Георгия Бовта

В материале The New York Times описывается десятилетний опыт взаимодействия ЦРУ с украинскими спецподразделениями, в частности обустройство 12 шпионских баз вдоль украино-российской границы, и разного рода помощь американской спецслужбы украинской разведке в противостоянии с Россией.
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