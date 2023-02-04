Простое упражнение при сильной мигрени: Совет дал преподаватель йоги

Опытный преподаватель йоги дал совет, как просто снять сильную головную боль.Преподаватель хатха-йоги со стажем 30 лет и эксперт проекта RamaYoga Александр Фурашов рассказал, как можно быстро и эффективно избавиться от головной боли или мигрени.