Этот таинственный мир

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    дебиллУченый утверждает...
  • Воробей
    Квантовая физика очень удобное средство для Творца, чтобы прятать Себя от тех, кому о Нём знать не нужно для Дела. Тв...Невозможность сме...
  • Геннадий Блинов
    Хочется напомнить этим учёным: критерий истины --практика!!!Ученые: лучшее ме...

Остров Пасхи – ключ к ответу почему “таинственные острова” были покинуты

Остров Пасхи – ключ к ответу почему “таинственные острова” были покинуты

Все мы разные и некоторым бывает трудно справиться с изоляцией. Древние люди на острове Пасхи долгое время жили в изоляции, и, возможно, есть чему поучиться у наших предков, которые прекрасно справлялись с ситуацией, учитывая обстоятельства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх