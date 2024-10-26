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Оперативный штаб создан после побега заключенных из липецкой колонии

Оперативный штаб создан после побега заключенных из липецкой колонии

РИА Новости/Виталий Аньков По факту побега шести заключенных из исправительной колонии № 2 в Липецкой области в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, сформирован оперативный штаб, сообщает пресс-служба ведомства.

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