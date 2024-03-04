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Калужский Минстрой расширяет географию капитального ремонта многоквартирных домов

Калужский Минстрой расширяет географию капитального ремонта многоквартирных домов

Расширяется география капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году. К ранее начатым работам по капремонту домов в Боровске, Кирове, Жиздре, Ульяново, Юхнове и Думиничском районе добавились дома в Малоярославце, Мещовске, Сухиничах, Тарусе и Людиново.

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