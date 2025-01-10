В трех районах Петербурга с 12 января начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт о Московском, Невском и Приморском В Московском районе Петербурга с 12 января по 12 февраля будет закрыто движение транспорта по Черниговской улице от дома 15БГ по Черниговской улице до дома 112А по Московскому проспекту, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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