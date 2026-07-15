Своего педагога и наставника Евгения Николаевича Бакаева с юбилеем поздравляют воспитанники ВПК "Штурм", а также весь коллектив Центра молодёжи.
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Своего педагога и наставника Евгения Николаевича Бакаева с юбилеем поздравляют воспитанники ВПК "Штурм", а также весь коллектив Центра молодёжи.
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