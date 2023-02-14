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Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию Донецка 81 раз за прошедшие сутки

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию Донецка 81 раз за прошедшие сутки

Сегодня утром, 14 февраля стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз за прошедшие сутки.

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